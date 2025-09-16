Çanakkale Boğazı’nda gemi alarmı! Akıntıya kapıldı

Kocaeli'den İtalya’ya giden 90 metre uzunluğunda Barbados bayraklı kuru yük gemisi 'DAY BLUE', sabaha karşı Çanakkale Boğazı Karanfil Burnu önlerinde makine arızası yaptı.

Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, 'Türkeli' römorkörü tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman'a emniyetle demirletildi.