Çanakkale Boğazı’nda gemi alarmı! Akıntıya kapıldı

Kaynak: DHA
Çanakkale Boğazı’nda Barbados bayraklı kuru yük gemisi DAY BLUE, Karanfil Burnu önlerinde makine arızası yaptı. 90 metre uzunluğundaki gemi, arıza sonrası akıntıyla sürüklenmeye başladı.

Kocaeli'den İtalya’ya giden 90 metre uzunluğunda Barbados bayraklı kuru yük gemisi 'DAY BLUE', sabaha karşı Çanakkale Boğazı Karanfil Burnu önlerinde makine arızası yaptı.

Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, 'Türkeli' römorkörü tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman'a emniyetle demirletildi.

