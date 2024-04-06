Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

İskenderun'dan Kocaeli'ne gitmek üzere denize açılan 88 metre uzunluğundaki 'Sare İmamoğlu' isimli kargo gemisi, sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşadı. Akıntıya kapılarak sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu hemen Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü gönderildi. Diğer gemiler de arızalı durumdan haberdar edildi. Arızalanan kargo gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman'a çekilerek demirletildi.
06 Nisan 2024 Cumartesi