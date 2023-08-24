Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiği kitlendi. Geçişler yine durduruldu

Editör: Özlem Kıral

Çanakkale'nin merkeze bağlı Damyeri mevkiinde başlayan orman yangınıyla mücadele havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla 24 saati aşkın süredir devam ediyor.

Alevler, rüzgarın etkisiyle merkeze bağlı Yağcılar ile Aşağıokçular köyleri arasındaki ormanlık alanda yeniden yükselmeye başladı. Ekipler, havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle alevleri söndürmeye çalışıyor.

GEMİ TRAFİĞİ YENİDEN DURDU

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Çanakkale’deki orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini temininen Çanakkale Boğazı gemi trafiği, gece saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındığını açıkladı.

KEGM'den yapılan açıklama şöyle:

Çanakkale’deki orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini temininen Çanakkale Boğazı gemi trafiği, gece saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

DÜN DE YOĞUNLUK OLUŞMUŞTU

Dün de Karadeniz ve Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ne gitmekte olan gemilerin hepsi trafik kapalı diye Gelibolu açıklarında bekletildi. Boğaz’da uzayan gemi trafiğinin görseli ortaya çıktı.

Dün ki görsel ise böyleydi: