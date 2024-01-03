Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

Çanakkale'de etkili olan yoğun sis, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğini de etkiledi.
Sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana gelirken, görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği saat 06.40 itibarıyla tek yönlü olarak Güney’den Kuzey’e gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğazın tek yönlü trafiğe kapatıldığını duyurdu.
Gemiler demir bölgesinde beklemeye başladı.