Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

Kaynak: İHA
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle tek yönlü şekilde gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale'de etkili olan yoğun sis, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğini de etkiledi.

Sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana gelirken, görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği saat 06.40 itibarıyla tek yönlü olarak Güney’den Kuzey’e gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğazın tek yönlü trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Gemiler demir bölgesinde beklemeye başladı.

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