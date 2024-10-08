Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi arızası!

Kaynak: İHA
Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi arızası!

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 100 metre boyundaki kuru yük gemisi makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 100 metre boyundaki ‘RAZOUK' isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Aliağa'dan Bulgaristan'a giden 100 metre boyundaki ‘RAZOUK' isimli kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Karanlık Liman önlerinde makine arızası yaptı.

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Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-3' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

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