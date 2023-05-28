Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası

Yalova'dan Yunanistan'a gitmek üzere denize açılan 240 metre uzunluğundaki Panama bayraklı 'Naxos' isimli boş tanker, saat 19.00 sıralarında Çanakkale Boğazı Doğanaslan açıklarında makine arızası yaptı. Akıntıyla birlikte sürüklenmeye başlayan tankerin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-10' ve 'Kurtarma-15' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan tanker, römorkör eşliğinde Doğanaslan Demir Sahası'na götürülüp, demirletildi.

(Kaynak: DHA)