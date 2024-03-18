Çanakkale Gazi ve Şehit torunlarına ahde vefa

1926 yılında cemiyet olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile kurulmuş olan Türk Şehitlikleri İmar Vakfı, 100. yaşına yaklaşırken “Ahde Vefa Sohbetleri” etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Bir dizi etkinliğinin ilki olarak 16 Mart 2024 tarihinde saat 11.00’de, İstanbul Tarihî Hüsrev Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi’nde Türk Şehitlikleri İmar Vakfı ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Anafarta Taktik A.Ş., Çanakkale Savaşları Enstitüsü ve Anafarta Dergisi destekleriyle ‘Çanakkale Cephesi’nde kahramanca mücadele vermiş olan şehit ve gazilerin hatıralarını yaşatmak için özel bir platform oluşturdu.

Bu özel toplantıda, Çanakkale’nin destansı mücadelesine tanıklık etmiş kahramanların torunları, ahde vefa ruhuyla bir araya geldi. Çanakkale’de görev almış Binbaşı Ali Faik Bey’in torunu Erdal Kabatepe, Yarbay Fahrettin (Altay) Bey’in torunu Hasan İnsel, Yarbay Hüseyin Avni Bey’in torunu Hüseyin Avni Tanman, Yarbay İzzettin (Çalışlar) Bey’in torunu İzzeddin Çalışlar ve Binbaşı Halis (Ataksor) Bey’in torunu Serdar Halis Ataksor geçmişin kahramanlarının anılarına ışık tuttu ve dedeleri için yaptıkları çalışmaları katılımcılara aktardı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Askerî Tarih Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Karataş’ın moderatörlük yaptığı bu söyleşi, tarihimizin kahramanlarına olan minnet ve saygıyı yaşatmak adına önemli bir adım oldu. 2024 yılı içerisinde Çanakkale’de gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin ikinci toplantısı için şimdiden hazırlıklar başladı.