Çanakkale Gelibolu’da hayvan çiftliğindeki yangında 5 büyükbaş telef oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Saat 11.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Bolayır köyündeki bir hayvan çiftliğinde iddiaya göre kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerinde çiftlik çalışanı hayvanları ahırdan çıkardı.

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140 büyükbaş ve 40 küçükbaş hayvanı son anda telef olmaktan kurtarıldı, 5 büyükbaş ise telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Gelibolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, söndürdü.

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Çiftlikte kaynak yapan ustanın hafif şekilde yaralandığı yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

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