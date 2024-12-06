Çanakkale Gelibolu’da hayvan çiftliğindeki yangında 5 büyükbaş telef oldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Saat 11.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Bolayır köyündeki bir hayvan çiftliğinde iddiaya göre kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerinde çiftlik çalışanı hayvanları ahırdan çıkardı.

140 büyükbaş ve 40 küçükbaş hayvanı son anda telef olmaktan kurtarıldı, 5 büyükbaş ise telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Gelibolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, söndürdü.

Çiftlikte kaynak yapan ustanın hafif şekilde yaralandığı yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.