Çanakkale için fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, yaptığı açıklamada Çanakkale'de için fırtına ve sağanak yağış uyarılarında bulundu. Yapılan açıklamada, bu gece saat 00.00 itibariyle il genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

METEOROLOJİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji, Ulaşımda yaşanan aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılar yaptı.