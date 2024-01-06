Çanakkale için fırtına ve sağanak uyarısı. Herkes önlemini alsın

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Çanakkale için yeni uyarı yaptı.

Bu gece itibarıyla, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat, bazı yerlerde 90 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bu durumun ulaşımda aksamalara, çatıların uçmasına ve soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere yol açabileceği, bu nedenle vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği de ifade edildi.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı halkın dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.