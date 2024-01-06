Aman dikkat! Marmara için ‘fırtına’ uyarısı. Meteoroloji saat verdi

Kaynak: AA
Aman dikkat! Marmara için ‘fırtına’ uyarısı. Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi’nde yarın öğleden sonra başlayacak olan fırtına konusunda bir uyarıda bulundu.

Açıklamaya göre, Marmara’nın güney bölgelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde hissedilmesi öngörülüyor. Fırtınanın pazartesi günü sabahında yitireceği tahmin ediliyor.

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Ulaşımda olası gecikmelere karşı dikkatli ve önlem alınması tavsiye ediliyor.

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Fırtınalar, genellikle yüksek basınçlı hava sistemleri ile düşük basınçlı hava sistemlerinin çarpışması sonucu oluşur.

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Bu süreçte rüzgar hızı artar ve fırtına meydana gelir. Fırtınalar, genellikle meteorolojik koşullara bağlıdır ve ani bir şekilde ortaya çıkabilirler.

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Fırtınaların şiddeti, rüzgar hızına, yağış miktarına ve süresine bağlıdır.

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