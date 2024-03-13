Çanakkale için taşkın riski uyarısı

Kaynak: AA
Çanakkale için taşkın riski uyarısı
Çanakkale'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle taşkın uyarısı yapıldı.

Çanakkale Valiliği, il genelini etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle taşkın uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, dere yataklarının debisinin yağış ile birlikte artacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeni ile dere yataklarının debisinin arttıracağından dolayı olası taşkın riskine karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dere yataklarından uzak durması ve tedbirli olunması önemle rica olunur."

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