Çanakkale, İzmir ve Balıkesir’de kaçak göçmen denetimi: 120 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye ulaşarak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 47 kaçak göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 47 kaçak göçmenin, Balıkesir İl Göç İdaresine gönderilmesi bekleniyor.

İzmir’in Bergama ilçesinde ise, 4 Aralık tarihinde Bergama ilçesi Kuzey Ege Otoyolu/Çandarlı otoban çıkışında durdurulan bir kamyonetin içerisinde, 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile olayın organizatörü olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin 19 ayrı suçtan aranma kararı olduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilirken, adliyeye sevk edilen organizatör şüphelilerinden 2 Türk tutuklanırken, 2 yabancı uyruklu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Botları ‘KB-20’ ve ‘TCSG-905’ sevk edildi. Ekiplerce lastik bot içindeki 32 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.