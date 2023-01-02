Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklu

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale merkezli Kocaeli ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1'i muvazzaf olmak üzere 4 asker gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla diğeri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.