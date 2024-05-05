Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu dileyip mumu üfleyen kadın sonra olanlar karşısında şok geçirdi

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kıran kırana geçiyor.

Ligin bitmesine 4 hafta kalırken Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe2nin 4 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Her iki takımın taraftarları da şampiyonluğa ulaşmak için sayısız toteme başvururken sarı-lacivertli genç bir kadının yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu.

Doğum gününde pastasındaki mumu üfleyeceği sırada Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını dileyen bir kadın daha sonrasında yaşananlar karşısında şok oldu.

Genç kadının dileğini söylediği anda pastadaki mum birden söndü.

Olayın ardından genç kadının şaşkınlığı yüzünden okunurken olayı izleyen sosyal medya kullanıcıları Fenerbahçe’nin şampiyon olamayacağını ifade etti.

İşte o yorumlardan bazıları: