Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Konya'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı", Türkiye turuna çıktı. Tur çerçevesinde Konya Karapınar'a gelen tır, ziyaretçileriyle burada buluştu.

Cumhuriyet Meydanındaki Mobil Müze Tır, küçük büyük demeden birçok kişi tarafından ilgiyle karşılandı. Mobil Müze içerisinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma materyaller bulunuyor ve sergileme 17 metrekarelik bir alanda gerçekleştiriliyor.

Öte yandan gezici müzede, muharebe kronolojisi led ekranlardan yansıtılıyor. Savaşlardan kalma materyaller, savaş objeleri, askerleri betimleyen heykeller bulunan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu ziyaretçilerine yaşatıyor. Özellikle tarihî yarımadaya gelemeyecek olan dezavantajlı gruplara ulaştırılan müze, sevilerek takip ediliyor.