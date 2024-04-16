Çanakkale Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı

Kaynak: İHA
Çanakkale Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı
Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, 16.04.2024 Salı günü ilimizde sıcak havanın yanı sıra kuvvetli rüzgar da beklenmektedir. Orman yangınları açısından bu durum çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durması, ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmalıdır”

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