Çanakkale Venedik'e döndü. Çay taştı tekneler battı

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış, kentte cadde ve sokakları suyla doldurdu. 1,5 saat etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

KAYNAK: DHA
Çanakkale Venedik'e döndü. Çay taştı tekneler battı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün Çanakkale için 'sarı kodlu' uyarı yapması sonrası kentte sağanak etkili oldu.

Uyarının ardından kentte, saat 08.00 sıralarında aniden bastıran ve 1,5 saat etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

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CADDELER VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağın neden olduğu sel nedeniyle bazı çöp konteynerleri devrildi.

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EKİPLER ÇALIŞMA YAPTI

Çanakkale Belediyesi ekipleri, su birikintisi, sel oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

KEPEZ ÇAYI TAŞTI

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesinden geçen Kepez Çayı'nın debisi yükseldi.

Bir süre sonra taşan çay balıkçı barınağındaki teknelere zarar verdi. Çok sayıda tekne taşkından zarar görürken mal sahipleri bölgeye gelerek teknelerinin iplerini sağlamlaştırdı. İçi su dolan ve akıntıya kapılan bazı tekneler ise battı.

Kepez Belediyesi ekipleri bölgede temizlik çalışması başlatırken taşkın bölgesindeki büyük ağaç ve dal parçaları barınaktaki teknelere zarar vermemesi için kepçelerle toplanmaya çalışılıyor.

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Kepez Çayı taştı tekneler battı
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