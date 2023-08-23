Çanakkale yanarken bu paylaşımı yaptı. Maalesef böyle insanlarla yaşıyoruz

Çanakkale’de büyük orman yangına 26. saatinde devam ediyor. Çanakkale cayır cayır yanarken bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşım tepki topluyor.

Çanakkale yanarken bu paylaşımı yaptı. Maalesef böyle insanlarla yaşıyoruz

Editör: İsa Karaarslan

Çanakkale Damyeri mevkiinde çıkan yangın 26 saati aşkındır devam ediyor. Bazı bölgelerde yangının kontrol altına alındığı açıklansa da yangın sürüyor. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman yangın büyüyerek yayılıyor.

Yangın bölgesinden gelen görüntüler dehşete düşürürken bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşım tepki topladı.

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Bir kadın kullanıcı hazırladığı alkol ve peynir tabağını çekerek fotoğrafına şu notu düştü:

Çanakkale’deki yangın sebebiyle gün batımını doyasıya izleyemememin verdiği hayal kırıklığı.

Fotoğraftaki konuma göre kişinin Bozcaada’da olduğu öğrenildi.

Paylaşım sosyal medyada büyük tepki topladı.

YANGIN 26 SAATİR DEVAM EDİYOR

Çanakkale'deki yangın 26 saattir devam ediyor. Ekipler çalışmalarına devam etse de rüzgarın etkisiyle yangın büyüyor. Yangın nedeniyle 9 köyün boşaltıldığı, 7 evin hasar gördüğü bilgisi geçildi. Bakan, yangında şu ana kadar 1500 hektarlık alanın etkilendiğini açıkladı.

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