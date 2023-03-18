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Çanakkale Zaferi nasıl kazanıldı? 18 Mart Çanakkale Zaferi sonuçları ne oldu?

Tarihin en büyük savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale'de düşmana karşı verilen mücadelelerde 18 Mart adını Çanakkale Zaferi olarak tarihe yazdırdı. Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde Atatürk ve tüm şehitlerimiz rahmetle anılıyor. Peki, Çanakkale Zaferi nasıl kazanıldı? 18 Mart Çanakkale Zaferi sonuçları ne oldu?

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 13:58
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Çanakkale Zaferi nasıl kazanıldı? 18 Mart Çanakkale Zaferi sonuçları ne oldu?

Çanakkale Zaferi nasıl kazanıldı? 18 Mart Çanakkale Zaferi sonuçları ne oldu?
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Bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü. Düşmana mezar olan ve Çanakkale’yi geçilmez kılan tarihi zaferin yıl dönümünde 18 Mart Çanakkale şehitleri ülkemizin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Peki, Çanakkale Zaferi nasıl kazanıldı? 18 Mart Çanakkale Zaferi sonuçları ne oldu?

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Türk’ün zaferi Türkiye'nin dört bir yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanarak Çanakkale şehitleri anılıyor. İşte Çanakkale Zaferine dair tüm detaylar..

ÇANAKKALE ZAFERİ NASIL KAZANILDI?

Birleşik Krallık Savaş Konseyi sekreteri Albay Hankey Winston Churchill 'in de desteğiyle, 1914 yılı Eylül ayında Çanakkale Boğazı'nın donanmayla geçilerek İstanbul'un işgalini öngören bir planı savaş konseyine sunmuştur. Plan, çeşitli evrelerden geçerek uygulamaya kondu ve Birleşik Krallık ve Fransa gemilerinden oluşan bir donanmanın Boğaz'a geniş çaplı saldırıları 1915 Şubat ayında başlatıldı. Özellikle 19 Şubat 1915 ve 25 Şubat 1915 bombardımanları sonucu Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Çobanlı giriş tabyalarının geri hatta çekilmesi emrini uygulatmıştır. En güçlü saldırı ise 18 Mart 1915 günü uygulamaya konuldu. Ancak Birleşik Donanma ağır kayıplara uğradı ve deniz harekatından vazgeçmek zorunda kalındı.

ÇANAKKALE SAVAŞI SONUÇLARI

İtilaf Devletleri donanmaları 18 Mart 1915’te Osmanlı ordusu tarafından bozguna uğratılmıştır ve Çanakkale Savaşı’nın deniz savaşı bölümü sona ermiştir.

Gelibolu Yarımadası’na yapılan kara çıkartmaları yine Osmanlı ordusunun büyük çabası ile bertaraf edilmiştir.

İtilaf birlikleri 19-20 Anafartalar ve Arıburnu’ndan, 9 Ocak 1916’da da Seddülbahir’den çekilmesiyle büyük yenilgiye uğramıştır.

Dünya Savaşı’nın gidişatı değişmiştir. Bu savaş Batı ülkelerinin beklentilerinin tersine gelişmelerle sonuçlanmıştır.

Çarlık Rusya’nın çöküşünü hızlandırmıştır. Bu savaşın sonucunda İngiltere’de yönetim değişikliği olmuştur.

Türk tarihine büyük bir destan olarak yazılmış ve Anadolu toprakları ve Boğazların Türkler hâkimiyetinde kalmasını sağlamıştır.

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