Onlar 1 Mayıs’ta da çalıştılar. Bir yanda kutlamalar diğer yanda ekmek parası

Kırıkkale’de işçiler ve sivil toplum kuruluşları, 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında kutlama etkinlikleri yaparken, bazı işçiler ise ekmek paralarını kazanabilmek için çalışmaya devam ediyor.
Simitçisinden seyyar satıcısına, ayakkabı boyacısından temizlik personeline farklı alanlarda mesleklere sahip işçiler objektiflere yansıdı.
40 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçini sağlayan Bülent Kızgın, "Onlar işçi bayramını kutluyor bizler de ekmek parası kazanıyor. Çocuklara ekmek götürmek için bizler mücadele etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Simit satıcısı Nail Üstüner ise "İhtiyaçlar bitmiyor, eksiklikler bitmiyor. Burada kazandığım 100 lira 200 lira bir şey yapmıyor" sözlerini iletti.
1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı alanda, simit arabasıyla satış yapan Mehmet Güllü ise ekmek parası için çalıştığını kaydetti.