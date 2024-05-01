Onlar 1 Mayıs’ta da çalıştılar. Bir yanda kutlamalar diğer yanda ekmek parası

Onlar 1 Mayıs’ta da çalıştılar. Bir yanda kutlamalar diğer yanda ekmek parası
Kaynak: İHA
1 Mayıs İşçi Bayramı’nda, kutlama etkinlikleri yapılırken, bazı işçiler ekmek paralarını kazanmak için çalışmaya devam etti
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Onlar 1 Mayıs’ta da çalıştılar. Bir yanda kutlamalar diğer yanda ekmek parası 1

Kırıkkale’de işçiler ve sivil toplum kuruluşları, 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında kutlama etkinlikleri yaparken, bazı işçiler ise ekmek paralarını kazanabilmek için çalışmaya devam ediyor.

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Onlar 1 Mayıs’ta da çalıştılar. Bir yanda kutlamalar diğer yanda ekmek parası 2

Simitçisinden seyyar satıcısına, ayakkabı boyacısından temizlik personeline farklı alanlarda mesleklere sahip işçiler objektiflere yansıdı.

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Onlar 1 Mayıs’ta da çalıştılar. Bir yanda kutlamalar diğer yanda ekmek parası 3

40 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçini sağlayan Bülent Kızgın, "Onlar işçi bayramını kutluyor bizler de ekmek parası kazanıyor. Çocuklara ekmek götürmek için bizler mücadele etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Onlar 1 Mayıs’ta da çalıştılar. Bir yanda kutlamalar diğer yanda ekmek parası 4

Simit satıcısı Nail Üstüner ise "İhtiyaçlar bitmiyor, eksiklikler bitmiyor. Burada kazandığım 100 lira 200 lira bir şey yapmıyor" sözlerini iletti.

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Onlar 1 Mayıs’ta da çalıştılar. Bir yanda kutlamalar diğer yanda ekmek parası 5

1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı alanda, simit arabasıyla satış yapan Mehmet Güllü ise ekmek parası için çalıştığını kaydetti.

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Onlar 1 Mayıs’ta da çalıştılar. Bir yanda kutlamalar diğer yanda ekmek parası 6
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Onlar 1 Mayıs’ta da çalıştılar. Bir yanda kutlamalar diğer yanda ekmek parası 7
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Onlar 1 Mayıs’ta da çalıştılar. Bir yanda kutlamalar diğer yanda ekmek parası 8
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Onlar 1 Mayıs’ta da çalıştılar. Bir yanda kutlamalar diğer yanda ekmek parası 9
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Onlar 1 Mayıs’ta da çalıştılar. Bir yanda kutlamalar diğer yanda ekmek parası 10
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