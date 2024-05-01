Zonguldak'ta cep telefonu hırsızlığı. 1 milyon liralık telefon çalındı

Zonguldak’ın Alaplı Hükümet Caddesi'ndeki bir telefoncuya hırsız girdi. Mağazaya gelen hırsız, arka kapıdan tornavida ile kapıyı açarak mağazaya girdi.

Edinilen bilgiye göre, hırsız, vitrinde bulunan bir milyon değerinde 13 adet cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Dükkan sahibi, sabah iş yerine geldiğinde soyulduğunu fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarını mercek altına aldı ve parmak izi çalışmaları da yaparak şahsın bulunması için araştırma başlattı.