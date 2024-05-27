Çanakkale'de 103 kaçak göçmen yakalandı: 8 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli arasından 8'i tutuklandı.

26 Nisan-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 55 bin 450 TL, 690 euro, 300 dolar, 10 araç, 6 el hava pompası, 14 can yeleği, 3 can simidi ve 22 şambrel ele geçirildi. Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edilerek tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.