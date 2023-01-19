Çanakkale'de 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kepez beldesinde belirlenen bir ev ve iş yerine eş zamanlı baskın yaptı.

Arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı. (AA)