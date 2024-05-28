Çanakkale’de 28 zehir taciri yakalandı

Çanakkale il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yaptığı ve kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik 27 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 165 olaya müdahale edilirken, 201 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. 28 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlar sonucu aranan 14 şüpheli yakalanırken, 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Operasyonlarda ayrıca, 3 kilo 470 gram skunk, 637 gram metamfetamin, 325 gram kokain, 220 gram esrar, 155 gram bonzai, 0,67 gram eroin, 421 sentetik ecza, 5 ecstasy, 24 kök kenevir bitkisi, 3 tabanca ile 20 mermi, 2 tüfek ile 5 fişek, 6 hassas terazi, 79 bin 658,50 TL para yakalandı.