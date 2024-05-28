Çanakkale’de 28 zehir taciri yakalandı

Kaynak: İHA
Çanakkale’de 28 zehir taciri yakalandı

Çanakkale’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 28 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yaptığı ve kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik 27 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 165 olaya müdahale edilirken, 201 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. 28 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlar sonucu aranan 14 şüpheli yakalanırken, 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Operasyonlarda ayrıca, 3 kilo 470 gram skunk, 637 gram metamfetamin, 325 gram kokain, 220 gram esrar, 155 gram bonzai, 0,67 gram eroin, 421 sentetik ecza, 5 ecstasy, 24 kök kenevir bitkisi, 3 tabanca ile 20 mermi, 2 tüfek ile 5 fişek, 6 hassas terazi, 79 bin 658,50 TL para yakalandı.

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