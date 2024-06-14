Çanakkale'de 31 kaçak yakalandı

Ülkemize yasa dışı bir şekilde giren milyonlarca sığınmacının Avrupa topraklarına kaçak bir şekilde gitmemesi için ekiplerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda son operasyon Çanakkale’de yapıldı. Ayvacık ilçesi açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup kaçak sığınmacının olduğu bilgisi edinildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından hareket halindeki lastik bot içinde olan 10’u çocuk 31 kaçak sığınmacı yakalandı. Yakalanan kaçak sığınmacılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.