Çanakkale’de 34 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17'si çocuk 34 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik gemisi TCSG-84 ve Sahil Güvenlik botu KB-4304 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17'si çocuk 34 kaçak göçmen kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.