Çanakkale'de 40 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Çanakkale'de 40 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında bot içerisindeki 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından iki farklı noktada bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-6’ tarafından hareket halinde durdurdukları lastik bot içinde 40 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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