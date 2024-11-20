Çanakkale'de 64 kaçak yakalandı

Kaynak: İHA
Çanakkale'de 64 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde denizde ve karada Sahil Güvenlik ekiplerince çalışmalar başlatıldı. Çalışmada 31'i çocuk toplam 64 kaçak ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde ve karada iki farklı noktada kaçakların olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Botu "KB-32" tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 22'si çocuk, toplam 48 kaçak yakalandı.

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 9'u çocuk toplam 16 kaçak ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaçakların işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

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