Çanakkale'de alevler şehir merkezine yaklaştı: 9 yerleşim yeri tahliye edildi

Çanakkale'de öğle saatlerinde başlayan orman yangını kent merkezine doğru yayılmaya devam ediyor. Yaşar Gürsoy’un bildirdiği görüntülerde, alevlerin İzmir Otoyolu'na kadar ilerlediği görülüyor.

Çanakkale'de alevler şehir merkezine yaklaştı: 9 yerleşim yeri tahliye edildi

Çanakkale'de bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangını kente doğru yayılmaya devam ediyor.

Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yaşar Gürsoy’un Yeniçağ için bölgeden bildirdiği görüntülerde, alevlerin şehir merkezine kadar geldiği görüldü.

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Öte yandan yangın nedeniyle Kayadere, Ulupınar ve Belen köyleri ile Damyeri mevkisinin tedbir amaçlı boşaltılmasının ardından Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinin de tahliye edilmesine karar verildi.

Ayrıca, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ne yakın olan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi de yangın tehdidi altında.

İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yetkililerinin olası bir tehdide karşı teyakkuz altında olduğu öğrenildi.

Hastanede, birçok hasta hastalar taburcu edilirken devlet hastanesi için henüz boşaltılma kararı alınmadı.

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