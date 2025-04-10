Çanakkale’de bir köye daha hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Kaynak: İHA
Çanakkale’de bir köye daha hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Ahlatliburun köyünde şap hastalığı tespit edildi. Bu nedenle köye hayvan giriş- çıkışları yasaklandı.

Çan ilçesine bağlı Kalburcu köyünde şap hastalığına rastlanılması üzerine dün köye hayvan giriş çıkışları geçici süreyle durdurulurken, Biga'da ise tedbir amacıyla hayvan pazarı 3 hafta süreyle kapatıldı.

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Bugün yine Çan’a bağlı Ahlatliburun köyünde bir işletmede şap hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli tedbirler alındı. Köyü geçici süreyle hayvan giriş- çıkışları yasaklandı. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ahlatliburun köyümüzde bir işletmede şap hastalığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli idari ve fenni tedbirler alınmıştır. İkinci bir duyuruya kadar Ahlatliburun köyünde hayvan hareketleri yasaklanmıştır” denildi.

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