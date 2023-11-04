Çanakkale’de cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale’de sağanak yağış etkisini gösterdi. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

KAYNAK: İHA
Çanakkale’de cadde ve sokaklar göle döndü

Çanakkale’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün Çanakkale için sarı kodlu uyarıda bulunmasının ardından 18.45 itibariyle sağanak yağış başladı. Kuvvetli sağanak yağış, bazı cadde ve sokakların kısa sürede göle çevirdi.

aw069342-05.jpg

Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı motosiklet sürücüleri ise suyla kaplı yollarda motorlarını elleriyle geçirmek durumunda kaldı.
Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

aw069342-03-001.jpg

aw069342-02-001.jpg

Öne Çıkanlar
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Fenerbahçe 26 yıl sonra Kadıköy'de kabus gördü! Fatih Saboviç yazdı Spor
Fenerbahçe 26 yıl sonra Kadıköy'de kabus gördü! Fatih Saboviç yazdı
Milas’ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı Gündem
Milas’ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
200 bin liranın aylık getirisinde rekor artış! Ekonomi
200 bin liranın aylık getirisinde rekor artış!
1959 yılından bu yana ölçülen en yüksek sıcaklık. İzmir’de 64 yılın rekoru kırıldı Gündem
1959 yılından bu yana ölçülen en yüksek sıcaklık. İzmir’de 64 yılın rekoru kırıldı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul'da öğretmenlerle bir araya geldi Yaşam
Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul'da öğretmenlerle bir araya geldi
Denizde ceset bulundu Gündem
Denizde ceset bulundu
Aşık Veysel vefatının 50. yılında Kosova’da anıldı Yaşam
Aşık Veysel vefatının 50. yılında Kosova’da anıldı