Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Bu gece çok şiddetli yağış geliyor

Meteoroloji, İstanbul için bu gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da şiddetli yağış bir anda kendini göstermişti. Aniden bastıran şiddetli yağış, Süleymanpaşa ilçesinde sokakları adeta dereye çevirip, dere gibi akan sokaklarda bulunan demir mazgalların tıkanması sonucu bazı caddeleri su basmış, şiddetli yağış nedeniyle sokak aralarında seyir halindeki araçlarda zor anlar yaşamıştı.

Tekirdağ'ı vurup geçen şiddetli yağış İstanbul'un sınırına dayandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklaması:

“İstanbul'da Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Uyarı No: 468

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinde İstanbul'da yere olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama Zamanı

04.11.2023 21:00

Bitiş Zamanı

04.11.2023 23:59”