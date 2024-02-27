Çanakkale'de deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çanakkale'de deprem
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan saat 16.09 sıralarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "Çanakkale Biga’da , büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerine yer verildi.

KANDİLLİ 4.5 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.5 olduğunu merkez üssünün de Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin Beypınar mevkii olduğunu bildirdi.

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