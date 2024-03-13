Çanakkale'de eğitim öğretime bir gün ara!

Kaynak: İHA
Çanakkale'de eğitim öğretime bir gün ara!
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle kentte pazartesi günü okullara 1 gün ara verildi.

Çanakkale Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Konu ile ilgili olarak Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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