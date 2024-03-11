Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli

Kaynak: İHA
Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale’den Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılan feribot seferlerine fırtına engeli geldi. Yarın yapılması planlanan seferler iptal edildi.

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında yarın planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş firmasından yapılan açıklama da, “12.03.2024 Salı (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 12.03.2024 Salı (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, gün içerisinde sadece Kabatepe'den saat 09:00 ve 19:00, Gökçeada'dan ise saat 17:00 seferleri yapılacaktır. Tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” denildi.

Son Haberler
Araştırma şirketinin kripto para birimi bonuslu ön satışta hızla tükendi Gündem
Araştırma şirketinin kripto para birimi bonuslu ön satışta hızla tükendi
Van’da değişik suçlardan 7 kişi tutuklandı Gündem
Van’da değişik suçlardan 7 kişi tutuklandı
Yılmaz Vural oynamadan kaybetti Spor
Yılmaz Vural oynamadan kaybetti
1 milyon TL'nin aylık getirisi arttı. Mevduat faizi rekora koşuyor Ekonomi
1 milyon TL'nin aylık getirisi arttı. Mevduat faizi rekora koşuyor
Erzurum’da kaçak sigara operasyonu Yerel Haberler
Erzurum’da kaçak sigara operasyonu
Kontrolden çıkan kamyonet refüje çıktı: 3 yaralı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan kamyonet refüje çıktı: 3 yaralı
Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyon. 8 gözaltı Yerel Haberler
Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyon. 8 gözaltı