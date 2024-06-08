Çanakkale'de hasat başladı 1 TL'den büyük. Tarlada kilosu 250 TL

Çanakkale'nin meşhur kiraz üretim bölgesi Lapseki ilçesinde, bu yıl çay bardağını aşan iriliğiyle dikkat çeken kirazlar hasat zamanı geldi. "Ziraat 900" adı verilen bu cins kirazlar, sadece lezzetleriyle değil, aynı zamanda boyutlarıyla da sofralara büyük bir iddia ile geliyor. İlginç bir şekilde, çay bardağı boğumundan geçmeyen bu kirazlar, tüketiciyi cezbetmek için 1 liradan daha büyük boyutlarıyla öne çıkıyor.

“AĞIZDA İZ BIRAKIYOR”

Lapseki, Türkiye'nin önemli meyve yetiştirme merkezlerinden biri olarak biliniyor ve özellikle kiraz ve şeftali üretimiyle tanınıyor. Lapseki'nin verimli toprakları ve iklimi, bu bölgeyi meyve yetiştiricileri için ideal bir konum haline getiriyor. Son günlerde başlayan kiraz hasadıyla birlikte, Lapseki'nin aromatik ve iri kirazları, her gün İstanbul'un pazarlarına gönderilerek tüketicilere sunuluyor.

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, "Kirazımızın hasadı başladı. Çay bardağından da kirazlarımız geçmiyor. Lapseki, geçiş iklimi özelliklerini taşıyan bir ilçemiz. Üreticilerimiz bilinçli ve neyi nasıl yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Böylece, ağızda iz bırakan, lezzetli ve sağlıklı ürünler elde ediyoruz" dedi.

ORTALAMA FİYATI 200 İLE 250 LİRA

Lapseki'de kiraz üretimine 10 bin dekarlık bir alan ayrılmış durumda. Bu yılın öne çıkan ürünü olan "Ziraat 900" kirazları, piyasada oldukça dikkat çekici bir fiyat aralığında satılıyor. Emekli sınıf öğretmeni ve 25 yıllık kiraz üreticisi Cahide Çoban, "Kirazımız 200 ile 250 lira arasında satılıyor. Bu ürünümüz toplandıktan sonra İstanbul’a hale ve büyük marketlere gidiyor. İyi mal, iyi para demek oluyor. Bardağa sığmayan bu kirazımız 1’inci kalite. arasında geliyor" şeklinde konuştu.