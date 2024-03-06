Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu. 2 gözaltı

Kaynak: DHA
Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu. 2 gözaltı
Çanakkale’de jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 10 gram skunk, 3 gram metamfetamin, Antik Çağ'dan kalma olduğu öğrenilen 27 amfora ve 1900 yılından kaldığı tespit edilen tabak ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'nin Yeniköy Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ve tarihi objeler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

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2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri tarafından dün şüphelilerin evine operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda şüpheliler Ş.G. ve G.G.'nin evinde 10 gram skunk, 3 gram metamfetamin, esrar öğütücü aparat, AK-47 piyade tüfeği kasaturası, Antik Çağ'dan kalma olduğu tespit edilen 27 amfora ve 1900 yılından kaldığı değerlendirilen tabak ele geçirildi. Yaşanan olay sonrası iki şüpheli evinde gözaltına alındı.

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