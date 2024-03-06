Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu. 2 gözaltı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'nin Yeniköy Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ve tarihi objeler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri tarafından dün şüphelilerin evine operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda şüpheliler Ş.G. ve G.G.'nin evinde 10 gram skunk, 3 gram metamfetamin, esrar öğütücü aparat, AK-47 piyade tüfeği kasaturası, Antik Çağ'dan kalma olduğu tespit edilen 27 amfora ve 1900 yılından kaldığı değerlendirilen tabak ele geçirildi. Yaşanan olay sonrası iki şüpheli evinde gözaltına alındı.