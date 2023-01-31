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Motosiklet hırsızlığına 3 tutuklama

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karışan B.K., C.G. ve E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 15:41
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Çanakkale'de motosiklet hırsızlığına 3 tutuklama

Motosiklet hırsızlığına 3 tutuklama
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İHA

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde suç ve suçla mücadele çerçevesinde çalışmalara devam ediyor. Ekipler, ilçede meydana gelen iki motosiklet hırsızlığı şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kaydı inceleme sonrası çalınan iki motosiklet, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bulundu. İki motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık olayına karışan B.K., C.G. ve E.T.; Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler B.K., C.G. ve E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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