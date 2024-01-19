Çanakkale'de motosiklet karşıya geçmek isteyen yayaya hızla çarptı. 2'si ağır 3 yaralı

Kaynak: DHA
Çanakkale'de motosiklet karşıya geçmek isteyen yayaya hızla çarptı. 2'si ağır 3 yaralı
Çanakkale'de bir motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaşanan kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin İbrahim Bodur Caddesi’nde meydana gelen olayda, Timurhan T.'nin kullandığı 17 AAP 280 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Gönül Emekoğlu'na (56) hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Gönül Emekoğlu ile sürücü Timurhan T. ve motosikletin arkasında bulunan Ahmet C. (20), yaklaşık 30 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşlar 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

2'Sİ AĞIR 3 YARALI

Durumunun ağır olduğu öğrenilen Timurhan T. ve Gönül Emekoğlu, buradaki tedavilerinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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