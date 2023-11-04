Çanakkale'de orman yangını. Bir köy boşaltıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Pazarlı köyü ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

KAYNAK: DHA
Çanakkale'de orman yangını. Bir köy boşaltıldı

Yangın öğle saatlerinde Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıktı. Fırtınanın etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterler ile havadan, karadan ise arazöz ve dozerlerle müdahale ediliyor. Öte yandan orman yangının olduğu bölge havadan görüntülendi.

BİR KÖY BOŞALTILDI

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. Yangının başladığı bölgeye yakın olan Pazarlı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

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