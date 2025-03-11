Çanakkale'de orman yangını! Müdahale ediliyor

Kaynak: AA
Çanakkale'de orman yangını! Müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler müdahale ediyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Tayfur köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Orman ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarına dikkati çekerek, "Kıymetli hemşehrilerim, havalar ısınıyor. Bağ, bahçe, tarla işleri başlıyor. Orman yangını riski artıyor. Lütfen anız yakmayın. Bağ ve bahçe artıklarını yakmayın. Özellikle ormana yakın bölgelerde azami hassasiyet gösterelim. Meteorolojik uyarıları takip edip dikkate alalım." ifadesini kullandı.

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