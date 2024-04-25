Çanakkale'de tünelde alev alan panelvan minibüs kullanılamaz hale geldi

Ozan Aktaş idaresindeki 10 LP 304 plakalı minibüs, Çanakkale'den Balıkesir yönüne seyir halindeyken Assos-Troya tünelinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü Aktaş, 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri ise tünelde güvenlik önlemi alarak kazanın tekrarlanmasını önledi.

Yangın nedeniyle Nusratlı-Yeşilyurt köyleri bağlantı yolundan kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Yetkililer tarafından trafik akışı kısa sürede normale döndürüldü.

Minibüsün neden yandığına dair soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.