Çanakkale'de yangından kaçan hayvanlar kendini denize attı

Çanakkale'de dün başlayan yangın hızla büyüdü. Yangının ulaştığı bazı yerleşim alanları küle döndü. Yangından kaçan hayvanlar kendini deniz kıyısına attı.

Çanakkale'de yangından kaçan hayvanlar kendini denize attı

Çanakkale'de Damyeri mevkisindeki ormanda dün saat 12.30 sıralarında çıkan yangın hızla büyüdü. Yangından kaçan hayvanların kendini deniz kıyısına attığı görüntüler yürek burktu.

Alevlerin ulaştığı boşaltılan merkeze bağlı köylerde çok sayıda ev alev alev yandı.

Kayadere köyünde de hayvanlarını kurtarmak isteyen bazı vatandaşlar son anda bölgeden uzaklaştı.

'KAÇIN KÖYDEN'

Yanan köylerde araçlarını bırakmak istemeyen bazı köylüler sinir krizi geçirdi. Bir vatandaş, köyde kalan yakınlarını telefonlara arayarak “Traktörü falan bırakın. Çıkın köyden. Yanarsa yansın” dedi.

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