Çanakkale’de Zeytin Hasat Şenliği düzenlendi

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Gökçebayır Köyü’nde “Zeytin Hasat Şenliği” düzenlendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Çanakkale’de Zeytin Hasat Şenliği düzenlendi

Taner Arcukoglu - Çanakkale/YENİÇAĞ

14.10.2023 Cumartesi günü Ezine’ye bağlı Gökçebayır Köyü’nde “Zeytin Hasat Şenliği” düzenlendi. Köy Muhtarı Ruhi Çakar ve Gökçebayır’da zeytin sıkım işletmesi bulunan Sezginler Firması’nın girişimleri ile yapılan etkinlik, köy meydanında saat 11.00 sularında başladı. Zeytin Hasat Şenliği programı, Atatürk ve Şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşunu takiben İstiklal Marşımız söylendi.

Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Köy Muhtarı Ruhi Çakar, Sezginler Firmasını temsilen Erkan Sezgin, Ziraat Fakültesi Dekanı Murat Şeker, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkaslan, Çanakkale CHP Milletvekili İsmet Güneşhan, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş birer konuşma yaptılar.

Yapılan bütün konuşmalarda zeytin bitkisinin özellikleri anlatıldı. Aynı zamanda zeytinin bölgemizin ekonomisine katkısı üzerinde duruldu. Kürsüye davet edilen bütün konuşmacılar 2023-2024 dönemi zeytin hasat sezonunun bereketli olmasını temenni ettiler. Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Daha sonra Gökçebayır meydanında açılan zeytin ve zeytinyağı stantları gezildi. Stant açan firmaların çalışanları, konuklara ürünleri hakkında bilgi verdiler. Stantların gezilmesi tamamlanınca Sezginler Firması’nın Mecidiye Köyü yakınlarında bulunan zeytin bahçesine geçildi.

Protokol mensupları ve etkinliğe gelen davetlilerin bir kısmı burada yapılan sezonun ilk hasat etkinliğine katıldılar. Köy Muhtarı Ruhi Çakar, Ziraat Fakültesi Dekanı Murat Şeker, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkaslan, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Bilir ilk hasat gününde zeytin topladılar.

Bu arada Sezginler Firması’nın Kurucusu Nahit Sezgin, bütün konuklara zeytincilikle ilgili bilgiler verdi. Kurum Amirlerinin sembolik olarak yaptığı ilk hasattan sonra bütün konuklar Sezginler Firması’nın Gökçebayır Köyü’ndeki zeytin sıkma fabrikasına geldiler.

Burada etkinliğe katılan herkese Sezginler Firması tarafından öğle yemeği ikram edildi. Yemeğin ardından toplanan zeytinlerin sıkımı yapıldı.

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