Çanakkale'de ziraat alanında başlayan orman yangını devam ediyor

Kaynak: İHA
Çanakkale'de ziraat alanında başlayan orman yangını devam ediyor

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınlarında başlayan yangın, ormanlık alana sıçrayarak kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın, saat 09.51’de ziraat alanında çıktı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı’nı tehdit ederken, bu bölgeler ziyaretçilere kapatıldı.

Yangının devam etmesi nedeniyle Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu.

Havanın kararmasıyla birlikte yangına karadan arazözler, itfaiye ekipleri, jandarma TOMA ve yüzlerce orman personeliyle müdahale edilmeye devam ediliyor.

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