Çanakkale’nin Erica Ana’sı kitaplaştı

Çanakkale kahramanı hekim ve hemşirelerin cansiperane hizmetlerini gençlere aktardı. Dr. Ragıp Bey'in eşi Erica hemşire, Çanakkale Savaşı sırasında Yalova köyündeki Hilal-i Ahmer çadırında görev yaptı. Mehmetçikleri tedavi etti. Yaralarını sardı, ölürken göz kapaklarını kapattı. Hemşire Erica, İngilizlerin attığı bombanın patlaması sırasında parçalanarak yaşamını yitirdi. Bağcılar Belediyesi’nin geleneksel hale gelen ‘Öğrenci-Yazar Buluşmaları’ programının son konuğu Gazeteci Yazar İbrahim Karahan, kendisini dinlemeye gelen öğrencilere Çanakkale Zaferi’ne giden süreci ve yaşanılan destansı olaylardan bazılarını anlatarak, gençleri adeta o günlere götürdü. Gazeteci- Yazar İbrahim Karahan’ın söyleşisini dinleyen öğrenciler, sordukları sorulara da cevap bulma fırsatını yakaladı. Çocuklarla buluşmasında onlara, ‘Erica Ana’ isimli eserinden de bahsettiğini belirten Yazar İbrahim Karahan; “Gelen çocukların heyecanı bambaşkaydı. Öğrencilerimiz, ecdadını anlamaya çalışarak, Çanakkale’de yaşananları içselleştirdi, yüce bir aidiyet hissiyle duygu seline kapıldıklarını hissettim. Onlar bizim değerlerimiz, yer üstü zenginliğimiz, emsalsiz mücevherlerimiz. Değerli öğrencilerimize, Çanakkale Zaferi'ne giden süreci, kahramanları, destan yazan hekimleri, hemşireleri ve cephenin önünde cansiperane savaşan nice yiğit askerimizi ve komutanlarımızı anlatma fırsatı buldum. Onların yaşadığı hisleri biz de derinden yüreğimizde hissettik” dedi. Çanakkale’nin mucizelerin otağı olduğunu kaydeden Karahan; “Çocuklarla söyleşimde onlara, az bilinen tarihi kişilikleri ve yaşanan mucizevi olayları anlattım ve ayrıntılı olarak izah ettim. Çanakkale Zaferi, akılların alamayacağı olayların yaşandığı bir yerdir. Büyük Zaferin 109. yılında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle anıyoruz.’’ dedi. Karahan söyleşi sonrası öğrencilerle birlikte, kendi çaldığı bağlamayla Çanakkale Türküsünü söyledi ve ‘Erica Ana’ kitabını imzaladı. Alman asıllı gönüllü hemşire Erica, Kocaçimen Dağı eteklerinde Yalova mevkiindeki sahra hastanesinde Osmanlı askerlerine şifa dağıtırken, 26 Eylül 1915 günü öğleden sonra İngiliz bombardımanında top mermisiyle parçalanarak yaşamını yitirmişti.