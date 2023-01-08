Çanakkale'nin isimsiz kahramanı: Ali Reşat

Gazeteci -Yazar Hüsameddin Acar'ın kaleme aldığı "Küçük Savaşçı", Balkanlar'dan Anadolu'ya doğru uzanan, Çanakkale'de şahlanan gerçek bir kahramanın ibret verici öyküsü. Özellikle karşı karşıya yapılan siper savaşlarındaki üstün başarısı ile "çavuş" rütbesini alan Küçük Savaşçı, düşman mevzilerine gece yaptığı dalışlarla büyük zayiatlar verdirmiştir. Kahramanlıkları Avrupa basınında da haber ve röportaj konusu olan Ali Reşat (Küçük Savaşçı), tüm aile bireyleri Sırplar tarafından katledildikten sonra Balkanlardan Osmanlı birlikleriyle Anadolu'ya gelip 13-14 yaşlarında Gelibolu'da, Çanakkale'de savaşmıştır. Gönüllü bombacı Ali Reşat Çavuş'un gerçek hikayesini konu alan bu roman Çanakkale ruhunun da bir tezahürüdür. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak edeceğimiz 2023 yılında Türk milletine armağan olarak kitabı kaleme aldığını kaydeden Hüsameddin Acar, çalışması hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor:

Çanakkale Deniz Zaferi'nin bir yıldönümüydü. Ve ben, haftalık yazı yazmakta olduğum gazeteye yazı konusu arıyordum. Bu amaçla Google'a, "Çanakkale'de savaşan en genç asker" diye yazdım.

İyi ki yazmışım.., Çocuk savaşçılar arasında en küçük olan Ali Reşat çıktı karşıma. Bir çırpıda hayat hikâyesini okudum ve çok etkilendim.

"Bundan bir makale değil bir roman çıkar" diye düşündüm o an. Ve elinizdeki Küçük Savaşçı adlı kitap böyle doğdu.

Böylesine çocuk denecek yaşta, böylesine cesur, becerikli ve böylesine kahraman bir çocuğun hayatı Google sayfaları arasında sıkışıp kalması yazık olurdu. Üstelik Ali Reşat gibi, çocuk yaşlarda çeşitli cephelerde savaşmış yüzlerce binlerce evladımız vardı. Bıyıkları dahi terlemeden düşmüşlerdi yollara; Onbeşli'ler ülkemin taşlı yollarına, engebeli ovalarına ve çeşitli savunma hatlarına doluşmuştu. İçlerinde, Osmanlı'nın te-baa'sından azınlık çocukları da vardı. Nice elleri kınalı ve ana kuzusu, gençliğini yaşayamayan çocukları cephelerde yitirdik, şehit verdik.

Bizim nesil, işte bu "Kayıp Nesil"e borçludur.

Onlar, hayatlarını bu aziz ve kadim ülke için verdiler, lâkin bize özgür ve bağımsız bir vatan bıraktılar.

Besmele ile işe başladım ve bu çocukların en genci olan Ali Reşat'ı, bu gerçek kahramanı, tarihi akışı içerisinde anlatmaya çalıştım.

Doğrusu yazarken ben de duygulandım. Umarım, siz değerli okuyucularımın gönül teline de dokunmuşumdur.

Romanın bazı bölümlerine uygun şiirler yazarak, hem anlatıma derinlik ve çeşni kattım hem de romancılıkta, -belki de- yeni bir tarzın kapılarını aralamış oldum. Son noktayı koyduktan sonra da tekrar tekrar okuyarak, ufak dokunuşlarla ve Allah'ın izniyle kitabı tamamladım.

Elinizdeki bu kitap benim de gönül telimden kopandır. Yeni öyküler ve yeni romanlarda buluşmak dileğiyle.

Akılfikir Yayınları Tel:(0212) 514 77 77

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Özturanlı'nın zamana direnen öyküleri

Osman Zeki Özturanlı yaşadığı dönemin ruhunu yansıtan, toplumsal dönüşümünün sarsıcı hikayelerini küçük insan öyküleriyle anlatan bir yazarlar kuşağının usta öykücülerinden…

Edebiyat tarihçileri tarafından uzun yıllar "sadece köy edebiyatı, yerel edebiyat" küçümsenen, fakat aslında Ege kasabalarında bir tarım toplumundan bir tüketim toplumuna geçişi, beldelerin sayfiyeler halinde betonlaşarak şehirleşmesini, bu karmaşada yitip giden insan ilişkilerinin, trajik ama "ironik", gerçekçi ama romantik anlatılarının temiz ve duru ustalıklı bir anlatımla kaleme alındığı öykülerdir bunlar.

Neredeyse kırk yıl sonra yeniden gün ışığına çıkan bu öykülerin, bu anlamda zamana olan direncini şaşırtıcı bulacaksınız. Dahası, bugün popüler kültür ve medya-sosyal medya etkisiyle bozuşmuş bir yazınsal boşlukta, temiz ve arı bir Türkçe'ye, hayatın akışını insancıl gerçeklikten kopmadan anlatan, sağlam kurgularıyla edebiyatı özlemiş okurları için bu deneyim epey ilginç olacaktır.

Bugün popüler kültürde iyice bayağılaştırılmış, "dialekt" ve "lehçe kullanımlarının da dilini koşulsuz seven, ona özen gösteren bir usta yazarın üslubunda abartısız ama sahici dokunuşlarının nasıl da şiirsel oldukları ayrı bir araştırma konusu olmaya aday…

Eserde yazarın Mühür, Tabanca, Başakçılar, Kör Karga adlı eserlerinin tamamını bulacağınız gibi evvelden bir kitaba girmeyen Türk Dili dergisinde kalmış hikâyelerini de bulacaksınız.

Ötüken Neşriyat Tel:(0212) 251 03 50

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HAFTANIN KİTABI

İstanbul'u seven mutlaka okumalı

İmparatorluklara başkentlik yapmış, uğruna savaşlar verilmiş, adına kitaplar dolusu şiirler yazılan kadim İstanbul, tarih sahnesinde daima özel bir konuma sahip olmuştur. İstanbul, Napolyon Bonapart'ın "Eğer dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu" dediği çok özel bir şehirdir. 1870'li yıllarda Edmondo de Amicis'in karşısında büyülendiği İstanbul, bir gezgin anılarından ziyade tasvirleriyle her bir yapısı ve tüm sokakları, denize nazır ihtişamı övgüyle bahsine konu olmuştur.

"Bu şehir; şairleri, arkeologları, büyükelçileri, tüccarları, prensesleri, denizcileri, hem Kuzey'in hem de Güney'in çocuklarını hayrete düşüren evrensel ve yüce bir güzelliğe sahiptir" diyen Edmondo de Amicis'in klasikler arasına girmiş bu eseriyle geçmişe yapılan bu gezide anılarına tanık olacak, İstanbul'a onun gözüyle bakacak ve bu şehre yeniden hayran olacaksınız.

ELİPS Kitap Tel: (0312) 475 40 33

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Su gibi akıp giden yazılar

Uğur Kökden edebiyatımızın gezgin anlatıcılarından. Gerek önceki kitapları gerekse "Türkiye'den Kesitler / Yıllar, Yollar, Yerler" bunun en iyi ispatı. Kökden günlük-denemelerinde yola çıktığı yerden varış noktasına kadar, yol boyunca gözlemlerini, bilgi birikimini ve tanıklıklarını aktarırken, "yolda olma" durumunu tüm canlılığıyla yazıya döküyor. Varış noktasında ise kalemini gülle donatıyor. Tarih ile günceli, geçmiş ile o anı bir araya getiriyor. Kimi yerde salt günlük, kimi yerde deneme, kimi yerde anıyla karışık öykü tadında metinler kaleme alıyor.

Kırmızı Kedi Yayınevi Tel:(0212) 244 89 82

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KÜTÜPHANEMDEN

Bu hafta sizlerle tanıştırmak istediğim kitap edebiyatımızın usta kalemleri arasında yer alan İsmet Kür'ün, "Anılarla Mustafa Kemal Atatürk" adlı eseri. İlk baskısı 1998 yılında İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan kitabın, elimdeki 2007 tarihli ALFA Yayınları 4. baskısının "Yazarın Notu" başlıklı önsözünde İsmet Kür şu bilgiyi veriyor:

Bu az sayfalı kitabı hazırlayabilmek için 100''e yakın anı kitabı okumak, birçok gazete ve dergi incelemek zorunda kaldım... Çünkü, alacağım her anı, Mustafa Kemal Atatürk''ün gerçek kişiliğinden ipuçları versin istiyordum... Böyle anı bulmak kolay olmadı. Sayın Mahmut Esat Bozkurt''un anılarında vurguladığı gibi:

"O, çok büyüktü. Biz faniler ona erişemezdik. Bizim onda bütün gördüğümüz, lüzumsuz pek ufak ayrıntılardı."

(...) Bu anıların bir kısmını, taşıdıkları anlamı, anlatmak iste¬diklerini zedelemeden, yeni baştan yazmam gerekti.

Kitaptaki üslup bütünlüğünden de anlaşılacağı gibi, yer betim¬lemeleri, yüz ve ses ifadelerinin anlatımı bana aittir.

"Olağanüstü Bir Gündü" ve Lâtife Hanımefendiyle yapılmış telefon görüşmesinin ve kimi anılarla ilintili görüşlerin bana ait olduğunu, yazarken belirtmiş olduğumu sanıyorum.

(Ahmet Yabuloğlu)

Kadın Sanayici Olmaz mı?

Yalçın Paslı

Ceres Yayınları

Tel:(0216) 566 15 51

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Atatürk ve Türkçenin Işığı

Cemil Kılıç

Toplumsal Kitap

Tel: (0212) 294 00 74

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Kumkapılı Kadın

Mahmut Baycan

Kora Yayın

Tel: (0212) 513 79 00

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101 Kısa Halk Hikayesi

Süleyman Bulut

Can Çocuk Yayınları

Tel: (0212) 252 56 75