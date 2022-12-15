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Canan Hoca bakın bu kez hangi ürün için uyardı

Ünlü hekim Karatay'dan kritik bir uyarı geldi, Karatay çamaşır deterjanları için, ''Kullanmayın, DNA'yı değiştiriyor!''dedi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 14:04
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Canan Hoca bu kez hangi ürün için uyardı

Canan Hoca bakın bu kez hangi ürün için uyardı
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Sağlıklı beslenme üzerine yaptığı uyarılarla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay bu kez de herkesin kullandığı çamaşır deterjanları için "DNA'yı değiştiriyor zehir gibi öldürüyor. Kullanmayın" diye ciddi bir uyarı yaptı.

Vatandaşlara verdiği önerilerle gündemden düşmeyen ünlü doktor Prof. Canan Karatay yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Bu defa Karatay'ın hedefinde, pandemiden sonra kullanımı artan deterjan, çamaşır suyu ve dezenfektanlar vardı. Tartışma yaratacak sözlerinde Karatay deterjanlar için "Çocuklarımızı bir zehir gibi öldürüyor" dedi ve vurgulayarak "Kullanmayın" dedi. Kanal D Haber’de yer alan habere göre, “Herkesin “Mis gibi temizlik kokusu” dediği koku için Canan Karatay “O koku zehir kokusu” dedi.

“İnsan vücudu için en büyük zehirdir. Burun tıkıyor kendini vücuda girmesin diye” şeklinde konuşan Karatay, zehir olarak deterjandan bahsetti. Karatay “Deterjanların içinde bulunan bromür ve klorür vücut zehiridir. Çocuklarımızın hepsinin burunlarının tıkanmasının sebebi; titiz annelerin bunları kullanmalarıdır. O bromür ve klorür insan vücudu için en büyük zehirdir.” diye konuştu.

Ünlü profesör, deterjandan çıkan o kokunun çocukların DNA’sını değiştirdiğini söyledi. Prof.Karatay “Titiz hanımlar o kokuyu duymak için temizlik yapıyorlar. Öyle bir koku yapılmış ki beyinde tinercilik gibi bağımlılık yapıyor. O yumuşatıcılardaki kokuyu duymadan mutlu olmuyorlar, temizlik olmadı sanıyorlar” şeklinde konuştu.

Karatay, Haşimato hastalığının da bu kadar yayınlaşmasını fazla deterjan kullanımına bağladı ve “Marmara denizinde müsilaj oldu, neden? Deterjanlardan, dezenfektanlardan… Vücutta da müsilaj oluyor aynı şekilde. Burun tıkanıklığı vücutta müsilaj olduğunu gösteriyor. O kadar çok haşimato hastalığı yaygın ki… Bromür ve klorürün vücuda girmesi sonucu vücutta iyot kullanamıyor tiroid. Onun için haşimato, haşimato diyoruz.” şeklinde konuştu.

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