Canan Hoca kabızlıkla ilgili bilgi verdi

Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez de kabızlık konusuyla ilgili az bilinen bilgileri paylaştı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Canan Hoca kabızlıkla ilgili bilgi verdi

Canan Karatay, "Türkiye'nin gizli pandemisi kabızlıktır” dedi ve önemli açıklamalarda bulundu. Karatay, "Kabızsan vücudunun bütün dengeleri, çalışmaları bozulmuş demektir. Önemli olan büyük abdeste her gün çıkılsa dahi ıkınılarak çıkılmamasıdır. Eğer ıkınarak çıkıyorsanız kabızlık başlamıştır. Vücutta dengesizlik başlamıştır. Bağırsaktaki dost bakteriler yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır."diye uyardı,

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ÇÖKERTİR

Sinir hastalıklarının ve bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan hastalıkların kabızlıktan meydana geldiğini hatırlattı, kabızlığın en önemli nedenlerinden birinin hareketsizlik olduğunu vurguladı.

ÇARE: TÜRK KAHVESİ

Karatay, "Susuz kalırsak kabız oluruz. Tuzsuz kalırsak kabız oluruz." diye uyardı ve şöyle konuştu:

"Kabızlıktan korunmak için Türk kahvesi çok önemli. Türk kahvesi en yüksek antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendiren en yüksek şey kahvedir. Parkinsonu, unutkanlığı önler. Çok çay tüketmek kabızlık yapar. Kabızsanız çay içmemelisiniz."

SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞI

Canan Karatay zeytinyağının önemini de vurguladı:

"Bol su, tuz, kayısı, mürdüm eriği, incir, soğuk sıkım zeytinyağı kabızlığı önlemek için çok önemlidir. Soğuk sıkım zeytinyağı ana sütü ile aynıdır. İçerikleri ana sütü ile aynıdır."

NEDEN KABIZ OLURUZ?

Rektumda ya da kolonda darlık veya tıkanıklık

Katı gıdalarla beslenmek

Fazla inek sütü tüketmekRektum ya da kolon çevresindeki sinirlere ait anormallikler

Hormonal hastalıklar
Tuvalet ihtiyacını ertelemek


Öne Çıkanlar
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Son Haberler
Kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Gündem
Kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
TRON ve Pundi X, blokzinciri POS çözümünü blokzincirine taşıyor Gündem
TRON ve Pundi X, blokzinciri POS çözümünü blokzincirine taşıyor
Avusturya uzun menzilli hava savunma sistemi alacak Dünya
Avusturya uzun menzilli hava savunma sistemi alacak
Kanada Başbakanı Trudeau: Gazze'de bebeklerin öldürülmesine son verilmeli Dünya
Kanada Başbakanı Trudeau: Gazze'de bebeklerin öldürülmesine son verilmeli
Borç ödemekle yol yürümekle tükenir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Borç ödemekle yol yürümekle tükenir atasözünün anlamı nedir?
Fransa'dan Esad için tutuklama kararı Dünya
Fransa'dan Esad için tutuklama kararı
Prof. Dr. Ali Dalgıç: “Omurga tümörleri ciddi problemlere neden olabiliyor” Gündem
Prof. Dr. Ali Dalgıç: “Omurga tümörleri ciddi problemlere neden olabiliyor”